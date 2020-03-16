Пенсионер из Башкирии шесть часов насиловал маленького ребенка

Жительница Уфимского района обратилась в полицию с заявлением, где указала, что над ее маленькой дочерью издевался и совершал развратные действия 65-летний сосед.

Со ссылкой на собственный источник журналисты «КП-Уфа» передают, что это произошло 27 февраля с 7:30 утра до 13:00. О преступлении стало известно только через неделю, когда ребенок рассказал о случившемся.