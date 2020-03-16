Пенсионер из Башкирии шесть часов насиловал маленького ребенка
16 марта, 10:48ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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О преступлении против маленькой девочки сообщила ее мама.
Жительница Уфимского района обратилась в полицию с заявлением, где указала, что над ее маленькой дочерью издевался и совершал развратные действия 65-летний сосед.
Со ссылкой на собственный источник журналисты «КП-Уфа» передают, что это произошло 27 февраля с 7:30 утра до 13:00. О преступлении стало известно только через неделю, когда ребенок рассказал о случившемся.
Мужчину задержали в тот же день, он не стал отпираться и дал признательные показания.
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