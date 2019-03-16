В Уфе врачи дважды отказали в помощи девочке, травмировавшей лицо в школе

Известно, что школьница в результате падения в школе получила рваные раны брови и переносицы. Однако медработника на месте не оказалось, так что маме девочки, которую срочно вызвали в школу, пришлось самой везти ребенка в травмпункт.

- Я приехала в школу, забрала дочь и поехала с ней в ближайший травмпункт, где нам отказали в оказании помощи, так как они не работают с детьми, отправили нас в другой травмпункт, где нас приняли, но, опять же, не оказав помощи, дали направление в ГДКБ номер 17. Только там нас принял нейрохирург и наложил швы- написала в соцсети возмущенная женщина.