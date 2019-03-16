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В Уфе спасатели выезжали на спасение мальчика, угодившего в западню
Сюжеты:
100 лет БашкирииСмог в СибаеБолеем за наших
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В Уфе спасатели выезжали на спасение мальчика, угодившего в западню

Вчера, 16:59ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Сергей Словохотов. / Mkset.ru
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