В Уфе спасатели выезжали на спасение мальчика, угодившего в западню
Вчера, 16:59ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Сергей Словохотов. / Mkset.ru
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Ребенок застрял в узком проходе между гаражами.
Накануне, 15 марта, между гаражами на улице Батырской в Уфе застрял семилетний ребенок. Мальчик играл вместе со своими друзьями во дворе и, решив протиснуться между соседними гаражами, застрял в сугробе.
Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты по Уфе, детский крик о помощи услышал случайный прохожий и вызвал спасателей, которые с помощью гидравлического инструмента раздвинули металлические конструкции и помогли мальчугану выбраться на волю.
Ребенка осмотрели сотрудники скорой помощи и передали его родителям.
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