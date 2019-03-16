В Уфе спасатели выезжали на спасение мальчика, угодившего в западню

Накануне, 15 марта, между гаражами на улице Батырской в Уфе застрял семилетний ребенок. Мальчик играл вместе со своими друзьями во дворе и, решив протиснуться между соседними гаражами, застрял в сугробе.

Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты по Уфе, детский крик о помощи услышал случайный прохожий и вызвал спасателей, которые с помощью гидравлического инструмента раздвинули металлические конструкции и помогли мальчугану выбраться на волю.