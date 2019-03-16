В Уфе полиция ищет двух мужчин за сексуальное нападение на ребенка
Вчера, 12:39ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ufa1.ru
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По предварительным данным, разыскиваемым 27 и 57 лет.
В Уфе полиция ведет поиск двух мужчин, которые подозреваются в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В поисках задействован весь личный состав. Ориентировки с данными преступников распространены по городу.
Как сообщил портал Ufa1.ru со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, в преступлении подозреваются мужчины, чьи имена уже известны. Это 57-летний и 27-летний мужчины.
Мужчины могут передвигаться на автомобиле «Ауди А8» чёрного цвета.
Подробности происшедшего не разглашаются Медиакорсеть следит за ситуацией.
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