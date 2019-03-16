В Уфе из окна пятого этажа выпал ребенок

Сегодня, 16 марта, днем в одном из домов Орджоникидзевского района Уфы едва не случилась трагедия. Подробности сообщили в столичном Управлении гражданской защиты.

По данным спасателей в одной из квартир в доме №17 на улице Свободы полуторагодовалый ребенок, оставленный без присмотра взрослых, забрался на подоконник и открыл окна, а затем выпал из него.