В Уфе из окна пятого этажа выпал ребенок

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Падение смягчил сугроб.
Сегодня, 16 марта, днем в одном из домов Орджоникидзевского района Уфы едва не случилась трагедия. Подробности сообщили в столичном Управлении гражданской защиты.
По данным спасателей в одной из квартир в доме №17 на улице Свободы полуторагодовалый ребенок, оставленный без присмотра взрослых, забрался на подоконник и открыл окна, а затем выпал из него.
К счастью, падение смягчил сугроб. Сейчас малыша осматривают в больнице врачи.
По предварительным данным, семья характеризуется положительно, в ней воспитываются трое несовершеннолетних детей. Обстоятельства происшедшего выясняются.
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