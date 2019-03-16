В самолет, вылетавший в Уфу, врезался грузовик
Вчера, 11:32ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Вести-Башкортостан.
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На борту находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа
Серьезное ЧП произошло в аэропорту Ноябрьска 14 марта. Подробности сообщили «Вести-Башкортостан».
Известно, что грузовик, который обрабатывал корпус самолета противообледенительной жидкостью, внезапно врезался в лайнер Airbus A320 авиакомпании «Ямал», готовившийся к взлету. В тот момент на борту находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа. В итоге самолет получил серьезные повреждения и был снят с полета.
Позднее на замену был предоставлен другой самолет, специально прилетевший за пассажирами из Тюмени.
Как сообщили представители авиакомпании, у самолета поврежден задний левый стабилизатор.
Уральское следственное управление на транспорте проводит доследственную проверку по факту случившегося.
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