В самолет, вылетавший в Уфу, врезался грузовик

Известно, что грузовик, который обрабатывал корпус самолета противообледенительной жидкостью, внезапно врезался в лайнер Airbus A320 авиакомпании «Ямал», готовившийся к взлету. В тот момент на борту находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа. В итоге самолет получил серьезные повреждения и был снят с полета.