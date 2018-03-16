В Уфе задержали мужчину, угрожавшего ножом продавщице

Полицейские задержали ранее судимого жителя Баймакского района, которого подозревают в вооруженном нападении на магазин. ЧП произошло около трех часов дня в одной из торговых точек по продаже спиртного в Ленинском районе Уфы. Молодой человек, показав нож продавщице, потребовал выдать ему всю наличность. Добычей преступника стали 3,2 тысячи рублей, которые впоследствии он потратил на свои нужды.