В Уфе задержали мужчину, угрожавшего ножом продавщице

Ограбленные им 3,2 тысячи рублей он потратил на свои нужды.
Полицейские задержали ранее судимого жителя Баймакского района, которого подозревают в вооруженном нападении на магазин. ЧП произошло около трех часов дня в одной из торговых точек по продаже спиртного в Ленинском районе Уфы. Молодой человек, показав нож продавщице, потребовал выдать ему всю наличность. Добычей преступника стали 3,2 тысячи рублей, которые впоследствии он потратил на свои нужды.
Мужчину задержали на следующее утро. Кассир налетчика опознала, в содеянном он сознался. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.