В Уфе акушера-гинеколога осудят за мертворожденного ребенка

С августа 2013 по март 2014 года 28-летняя беременная уфимка состояла на учете в женской консультации. Врач-гинеколог недооценила опасность патологии пациентки и не направила ее на лечение в стационар для наблюдения за плодом и решением вопроса о сроках и способе родов. В результате произошло мертворождение с тугим однократным обвитием пуповины вокруг шеи.