Момент наезда водителя на 8-летнего школьника в Уфе попал на видео

Момент наезда водителя на 8-летнего школьника в Уфе попал на видео
Момент наезда водителя на 8-летнего школьника в Уфе попал на видео
Сегодня, 10:37ПроисшествияАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Ребенок выбежал на дорогу в неположенном месте и получил травмы. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД республики.

В Уфе 15 февраля в 11 часов утра на улице Степана Кувыкина 48-летний водитель на машине "Škoda Rapid" совершил наезд на ребенка семи лет. Момент столкновения попал на видео.

На кадрах видно, как ребенок буквально выбегает на проезжую часть, в то время как водитель резко притормаживает и пытается увернуться от мальчика. В результате ребенок будто специально врезается в боковую часть автомобиля и отлетает на проезжую часть.

Мальчика доставили в больницу с травмами, а уже позже отпустили домой.

Стоит также сказать, что ребенок выбежал на дорогу в неположенном месте. На данный момент начато разбирательство.

Ранее в Башкирии пострадал трехмесячный ребенок из-за аварии. Его везли в машине без детского кресла, он находился на руках у матери.

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