В Башкирии в лобовом столкновении иномарок погиб водитель: тело доставали спасатели
Вчера, 15:14ПроисшествияАндрей КоролевФото: Госкомитет РБ по ЧС
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Авария произошла утром 16 февраля около населенного пункта Москово Дюртюлинского района.
Лоб в лоб столкнулись Volkswagen Golf и Mercedes-Benz, в результате погиб водитель первой иномарки.
В целях оказания помощи на место выезжали спасатели аварийно-спасательной службы Государственного комитета РБ по ЧС, медики и полиция. Чтобы извлечь тело погибшего водителя, спасатели отключили аккумулятор у машины во избежание возгорания. Деблокировать тело удалось с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.
В Госкомитете РБ по ЧС напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Кроме того, нужно следить за прогнозом погоды: при неблагоприятном прогнозе по возможности следует отменить поездку.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей