В Башкирии в лобовом столкновении иномарок погиб водитель: тело доставали спасатели

Лоб в лоб столкнулись Volkswagen Golf и Mercedes-Benz, в результате погиб водитель первой иномарки.

В целях оказания помощи на место выезжали спасатели аварийно-спасательной службы Государственного комитета РБ по ЧС, медики и полиция. Чтобы извлечь тело погибшего водителя, спасатели отключили аккумулятор у машины во избежание возгорания. Деблокировать тело удалось с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.