На Южном Урале зафиксировано сразу два землетрясения разной магнитуды
Подземные толчки зарегистрировал Казахстанский национальный центр данных 12 февраля.
Сигнал, идущий от границы Челябинской области и Башкирии, произошел в районе сел Кутуево, Кулушево и Мусино. Магнитуда составила 2,8 балла. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на телеканал cheltv.ru.
Чуть более мощный удар отметили неподалеку от Нязепетровска — возле сел Ашаево и Новобелокатай. В данном случае магнитуда была оценена в 3 балла.
Отметим, что эти землетрясения считаются слабыми и не несут опасности людям и инфраструктуре. Однако к ним восприимчивы особенно чувствительные люди, которые находятся внутри зданий.
Напомним, аналогичные толчки магнитудой 2,2-2,8 баллов были зафиксированы на границе двух регионов в ноябре 2019 года. Также подобные толчки отметили в сентябре 2018 года, в семи километрах от города Катав-Ивановск (Челябинская область) — тогда магнитуда составила 5,5 балла, афтершоки дошли до Уфы.