На Южном Урале зафиксировано сразу два землетрясения разной магнитуды

Сигнал, идущий от границы Челябинской области и Башкирии, произошел в районе сел Кутуево, Кулушево и Мусино. Магнитуда составила 2,8 балла. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на телеканал cheltv.ru.

Чуть более мощный удар отметили неподалеку от Нязепетровска — возле сел Ашаево и Новобелокатай. В данном случае магнитуда была оценена в 3 балла.

Отметим, что эти землетрясения считаются слабыми и не несут опасности людям и инфраструктуре. Однако к ним восприимчивы особенно чувствительные люди, которые находятся внутри зданий.