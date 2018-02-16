В Уфе затравили школьницу после шутки одноклассников в социальных сетях

Одноклассники выложили фото девочки с комментарием о ее якобы заразном заболевании.

МВД Башкирии провело проверку по факту распространения недостоверной информации, порочащей честь и достоинство ученицы девятого класса одной из уфимских школ. Поводом для проверки стало заявление матери девочки, в котором она пишет о травле школьницы, после публикации в одной из групп её фотографии с подписью «Это Вика и у ней сифилис». После того, как фото было выложено, над ней начали издеваться одноклассники и ей пришлось перейти в другой класс, школу она менять не решается, а злые шутки, доводящие до слёз девочку, не утихают.

Между тем, полицейские уже нашли авторов «шутки», однако наказывать их не собираются.

- Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступления предусмотренного статьей 128 Уголовного кодекса Российской Федерации «Клевета» в связи с тем, что 15-летние учащиеся уголовной ответственности не подлежат ввиду недостижения возраста, с которого наступает ответственность за указанное преступление, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Однако ответственность за деяние всё-таки будет, и понесут её родители авторов поста. Как сообщили в МВД, на них составлены протоколы о «Ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних» (ст. 5.35 КоАП). Теперь родителям детей нанёсших психологическую травму девочке, грозит штраф от ста до пятисот рублей.

Стоит отметить, что в последнее время подобные публикации стали появляться достаточно часто. Некоторые предприимчивые пользователи социальных сетей даже пытаются на этом подзаработать, они создают сообщества, где публикуют информацию о несовершеннолетних, а за удаление подобного поста требуют деньги. Обычно это небольшие суммы, от 50 до 100 рублей, однако если учесть, с какой периодичностью обновляется лента подобных групп, то заработок их владельцев уже не кажется мизерным.