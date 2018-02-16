В Башкирии в 2017 году выявлено более 300 нарушений на опасных объектах

Нарушения на опасных производственных объектах выявила прокуратура Башкирии.

В прошлом году прокуроры республики выявили свыше 300 нарушений законодательства об опасных производственных объектах. Так, предприятия использовали взрывопожароопасные установки в отсутствии лицензии, допускали к работе с ними неквалифицированных лиц и не страховали гражданскую ответственность.

В Орджоникидзевском районе Уфы без лицензии работала газозаправочная станция ЗАО «Пропан». Прокурор района добился прекращения работы этой газозаправочной станции, а руководитель фирмы оштрафован на 20 тыс. руб. по статье «Нарушение требований промышленной безопасности» (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ).

На 60 суток приостановлена деятельность автогазозаправочной станции ООО «УНП ГАЗ», эксплуатирующейся без лицензии по иску прокурора Калининского района.

Иногда компании игнорируют требования законодательства о найме аварийно-спасательных служб, ограничивались заключением формальных договоров.

Так, «Башкирская генерирующая компания» оформила контракт на обслуживание электростанции с коммерческой фирмой, которая имела свидетельство лишь на газоспасательные работы и в случае возникновения чрезвычайной ситуации не могла эффективно ликвидировать последствия технической аварии. После прокурорского вмешательства предприятие заключило договор с квалифицированной организацией.