В Башкирии суд оценил жизнь 20-летнего парня в 700 тысяч рублей

Молодой человек погиб на производстве.

Ишимбайский межрайонный суд Башкирии обязал ООО «Западно-Сибирская сервисная компания» выплатить матери погибшего на производстве рабочего денежной компенсации в размере 700 тыс. руб., следует из сообщения прокуратуры.

20-летний молодой человек работал вахтовым методом помощником бурильщика в ООО «Западно-Сибирская сервисная компания». В мае 2013 года при переустановке оборудования на новую площадку он оказался зажат между подъемным агрегатом и сдававшим назад трактором, в результате чего получил тяжёлые травмы, от которых погиб.

Как установили в суде, несчастный случай произошел из-за несоблюдения безопасности при проведении работ и отсутствия должного контроля за их проведением со стороны руководства погибшего рабочего.

Суд приговорил водителя трактора за причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) к 1 году ограничения свободы.