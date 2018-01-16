Житель Башкирии, поджегший себя на площади, скончался в больнице

Дмитрий Рудов, который устроил публичный акт самосожжения на площади в центре Ишимбая, умер от полученных травм.

Вчера, 15 января, поздно вечером, в Ишимбайской центральной районной больнице скончался 39-летний Дмитрий Рудов. Об этом Медиакорсети сообщили сотрудники больницы на условиях анонимности.

- Он умер вчера примерно в 23.30, врачи долго им занимались, обрабатывали раны, старались снять болевой шок. Но, вероятно, сердце не выдержало, - сообщил Медиакорсети источник.

В местных группах соцсетей появились фотографии окровавленной руки со следами ожогов, явно сделанные в операционной. Это вызвало взрыв возмущения у других пользователей соцсетей.

- Медики за телефон хватаются, чтобы сделать фото? Жесть! Никакой человечности! – считает Оксана Павлова. Многие обратились к администраторам ишимбайских групп соцсетей с просьбой срочно удалить подобные фотографии из публичного просмотра.

Косвенно подтвердили Медиакорсети факт смерти Дмитрия Рудова и в ишимбайском следственном отделе следкома. А в региональном отделении партии "Единая Россия" приняли решение оказать финансовую помощь семье погибшего. Как выяснилось, у Дмитрий Рудова осталось двое детей, но с женой он был в разводе.

Видео Видео: соцсети

Тем временем официальных комментариев по поводу происшедшего от минздрава республики пока не поступило. Как сообщила пресс-секретарь ведомства Светлана Кускарбекова, комментарий обязательно будет в ближайшее время.

Напомним, вчера, примерно в полдень, соцсети и СМИ буквально «взорвались» сообщениями об акте самосожжения, происшедшем на глазах у многих жителей Ишимбая. Сообщения сопровождались жуткими фотографиями полуобнаженного мужчины с ожогами, лежавшего на снегу.

Как рассказали свидетели происшедшего, данный поступок, судя по всему, мужчина спланировал заранее. Позднее также появилось видео с камер уличного наблюдения. Придя на площадь перед зданием местной администрации, он разложил на снегу коврик, затем снял свою куртку, присел, облил себя горючей жидкостью и поджег. Пылающий, как факел, человек покатился по снегу, пытаясь сбить пламя. К нему подбежали прохожие и стали сбивать с него пламя и засыпать снегом.

На место происшествия прибыла охрана, за ней – медики, которые увезли обожженного мужчину на скорой. У него сильно пострадали голова и спина. Как выяснилось позднее, ожоги составили около 80 процентов кожного покрова.

Как стало известно Медиакорсети, за месяц до происшедшего мужчина отправлял письмо в адрес президента России Владимира Путина. Он сообщил, что был незаконно уволен с работы в «Газпром Нефтехим Салават».

По словам Рудова, поводом для увольнения стал конфликт с непосредственным руководителем.

В том же письме Дмитрий жаловался, что ему не дают инвалидность в связи с подагрой, для лечения которой необходимы дорогостоящие лекарства. Приобрести их без оформления инвалидности Рудов не имел возможности. По предварительной информации, Рудов также был пациентом психоневрологического диспансера.

По данному факту вчера было возбуждено следкомом уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

- Следователям предстоит выяснить, имело ли место доведение до самоубийства со стороны кого бы то ни было или причиной происшедшего несчастья стали личные мотивы. Известно, что в следственное управление и территориальный следственный отдел пострадавший ранее не обращался. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следкоме.