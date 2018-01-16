В Башкирии бывшая проститутка зарезала собутыльника

13 января женщина несколько дней употребляла спиртные напитки вместе со своим знакомым. Находясь дома у женщины, мужчина предложил ей вступить с ней в интимные отношения. Хозяйка отказала, тогда знакомый ее нецензурно оскорбил. Женщина схватила нож и зарезала собутыльника.

После предъявления обвинения злоумышленница признала вину и раскаялась в содеянном. Следователи выяснили, что раньше она занималась проституцией, за что привлекалась к административной ответственности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего убийства.