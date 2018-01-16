Следствие: житель Башкирии перед самосожжением ранил себя в живот

Следком сообщил подробности расследования дела о доведении до самоубийства 39-летнего жителя Ишимбая Дмитрия Рудова.

Житель башкирского города Ишимбай Дмитрий Рудов, госпитализированный вчера, 15 января, с ожогами 85 процентов кожного покрова в Ишимбайскую ЦРБ, имел на теле также проникающее резаное ранение брюшной стенки. Об этом сегодня Медиакорсети сообщили в следкоме.

Вчера поздно вечером мужчина скончался в больнице. Следствием сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти Дмитрия Рудова.

Тем временем следователи выяснили, что вчерашнему публичному акту самосожжения предшествовала целая цепь событий в жизни Рудова, из-за которых он чувствовал себя в тяжелой жизненной ситуации. Так, у него были судебные споры с бывшим непосредственным руководителем по месту работы, откуда он уволился летом прошлого года, а в сентябре он развелся с женой. В семье воспитывались двое детей. Последние полгода Рудов жил практически один, так что на чью-либо моральную поддержку рассчитывать не мог.

Вдобавок, как сообщил Рудов прохожим, которые сбили с него пламя, он болен подагрой и никак не мог попасть на прием к врачу, чтобы получить лечение или оформить инвалидность.

Видео Видео: соцсети

По неподтвержденным официально данным, Рудов проходил лечение еще и в психоневрологическом диспансере.

Напомним, вчера примерно в полдень соцсети и СМИ буквально «взорвались» сообщениями об акте самосожжения, происшедшем на глазах у многих жителей Ишимбая. Сообщения сопровождались жуткими фотографиями полуобнаженного мужчины с ожогами, лежавшего на снегу.

Как рассказали свидетели происшедшего, данный поступок, судя по всему, мужчина спланировал заранее.

На место происшествия прибыла охрана, за ней – медики, которые увезли обожженного мужчину на скорой. У него сильно пострадали голова и спина. Как выяснилось позднее, ожоги составили около 80 процентов кожного покрова.

Как стало известно Медиакорсети, за месяц до происшедшего мужчина отправлял письмо в адрес президента России Владимира Путина. Он сообщил, что был, по его мнению, незаконно уволен с работы в «Газпром Нефтехим Салават».

По словам Рудова, поводом для увольнения стал конфликт с непосредственным руководителем.

В том же письме Дмитрий жаловался, что ему не дают инвалидность в связи с подагрой, для лечения которой необходимы дорогостоящие лекарства. Приобрести их без оформления инвалидности Рудов не имел возможности.

По данному факту вчера было возбуждено следкомом уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Дмитрию Рудову будет назначена посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, сообщили в следкоме.

Официальный комментарий от минздрава Башкирии по поводу случившегося пока не поступал.