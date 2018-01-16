Минздрав Башкирии: Сгоревшего жителя Ишимбая не признали инвалидом

По словам чиновников, Дмитрию Рудову, который вчера совершил акт самосожжения на центральной площади Ишимбая, при жизни оказывалась необходимая медицинская помощь.

Сегодня, 16 января, пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии предоставила официальный комментарий по поводу чрезвычайного происшествия, случившегося накануне в городе Ишимбае.

Напомним, вчера примерно в полдень соцсети и СМИ буквально «взорвались» сообщениями об акте самосожжения, происшедшем на глазах у многих жителей Ишимбая. Сообщения сопровождались жуткими фотографиями полуобнаженного мужчины с ожогами, лежавшего на снегу. Люди, которые помогали потушить пламя на пострадавшем, рассказали, что он успел сообщить, что болен подагрой и не смог оформить инвалидность и получить лечение. К сожалению, поздно вечером вчера Дмитрий Рудов умер в больнице. Как пояснили в официальном порядке медики, не вдаваясь в подробности, травмы оказались несовместимы с жизнью.

Однако в минздраве Башкирии после экстренно проведенной служебной проверки пришли к несколько иным выводам.

- В течение жизни пациенту оказывалась необходимая медицинская помощь согласно Программе государственных гарантий, в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи. Медицинской организацией пациент направлялся на освидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы, решением которой инвалидом не признан, - говорится в официальном комментарии.

Как рассказали свидетели происшедшего на площади ЧП, данный поступок, судя по всему, мужчина спланировал заранее.

На место происшествия прибыла охрана, за ней – медики, которые увезли обожженного мужчину на скорой. У него сильно пострадали голова и спина. Как выяснилось позднее, ожоги составили 85 процентов кожного покрова. Позднее экспертиза также выяснила, что на теле Рудова имелось еще и проникающее ножевое ранение живота.

Как стало известно Медиакорсети, за месяц до происшедшего мужчина отправлял письмо в адрес президента России Владимира Путина. Он сообщил, что был, по его словам, незаконно уволен с работы в «Газпром Нефтехим Салават».

Видео Видео: соцсети

По словам Рудова, поводом для увольнения стал конфликт с непосредственным руководителем. В том же письме Дмитрий жаловался, что ему не дают инвалидность в связи с подагрой, для лечения которой необходимы дорогостоящие лекарства. Приобрести их без оформления инвалидности Рудов не имел возможности.

Минувшей осенью он развелся с женой, с которой остались двое детей. Фактически Рудов в последнее время жил один.

Как сообщили в следкоме, будет проведена посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза Дмитрия Рудова.