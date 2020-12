В Уфе находится самая большая в мире ландшафтная надпись на башкирском языке

Интересный факт рассказала пресс-служба администрации Уфы. Оказывается, в парке «Кашкадан» в Сипайлово находится самая большая в мире ландшафтная надпись на башкирском языке.

Уфа на башкирском языку выполнено в виде асфальтированных дорожек для езды на электромобилях. Размер букв составил 10,х32,5 метра, что позволило башкирской надписи стать рекордом. Он появился благодаря аттракциону «Детская АЗС «ЛУКОЙЛ», разработанном компанией «Лукойл» и администрацией Октябрьского района Уфы. Теперь каждый ребенок сможет почувствовать себя оператором АЗС, а также прокатиться на электромобиле. В настоящее время завершены все основные работы по реализации проекта. Открытие «рекордного» автогородка запланировано на весну. Напомним, в 2018 году администрация Уфы искала подрядчика для капремонта парка «Кашкадан». Тогда на благоустройство выделили 106,4 миллиона рублей, однако в этом году дополнительно направили ещё 650 миллионов рублей. В парке планируется создать зону отдыха с береговой смотровой площадкой, амфитеатром и арт-объектами.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter