В Уфе находится самая большая в мире ландшафтная надпись на башкирском языке

Напомним, в 2018 году администрация Уфы искала подрядчика для капремонта парка «Кашкадан». Тогда на благоустройство выделили 106,4 миллиона рублей, однако в этом году дополнительно направили ещё 650 миллионов рублей. В парке планируется создать зону отдыха с береговой смотровой площадкой, амфитеатром и арт-объектами.