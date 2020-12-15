В Уфе находится самая большая в мире ландшафтная надпись на башкирском языке

В Уфе находится самая большая в мире ландшафтная надпись на башкирском языке

Вчера, 08:45ПроисшествияАнна КононоваPhoto: Администрация Уфы
Интересный факт рассказала пресс-служба администрации Уфы. Оказывается, в парке «Кашкадан» в Сипайлово находится самая большая в мире ландшафтная надпись на башкирском языке.

Уфа на башкирском языку выполнено в виде асфальтированных дорожек для езды на электромобилях. Размер букв составил 10,х32,5 метра, что позволило башкирской надписи стать рекордом.

Он появился благодаря аттракциону «Детская АЗС «ЛУКОЙЛ», разработанном компанией «Лукойл» и администрацией Октябрьского района Уфы. Теперь каждый ребенок сможет почувствовать себя оператором АЗС, а также прокатиться на электромобиле.

В настоящее время завершены все основные работы по реализации проекта. Открытие «рекордного» автогородка запланировано на весну.

Напомним, в 2018 году администрация Уфы искала подрядчика для капремонта парка «Кашкадан». Тогда на благоустройство выделили 106,4 миллиона рублей, однако в этом году дополнительно направили ещё 650 миллионов рублей. В парке планируется создать зону отдыха с береговой смотровой площадкой, амфитеатром и арт-объектами.

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