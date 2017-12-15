В Башкирии студент незаконно получил 143 тысячи рублей пенсии

Суд взыскал с молодого человека всю сумму излишне выплаченной пенсии.

Молодой человек, ответчик по делу, обратился с заявлением о назначении пенсии из-за потери кормильца, как лицу, достигшему 18 лет и обучающемуся по очной форме в ВУЗе в пенсионный фонд. Однако при проверке выяснилось, что молодого человека отчислили из образовательного учреждения, не сообщив об этом и продолжил получать пенсию. Сумма лишней выплаченной пенсии составила 143 тысячи рублей.