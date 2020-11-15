В Башкирии на трассе погиб водитель иномарки без прав, влетевший под грузовик

В Башкирии на трассе погиб водитель иномарки без прав, влетевший под грузовик

Вчера, 19:15ПроисшествияТатьяна МайороваPhoto: УГИБДД МВД по РБ
Смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Туймазинском районе Башкирии.

Сегодня, 15 ноября, стало известно о ДТП со смертельным исходом, которое случилось на 1323 км автотрассы Самара-Уфа-Челябинск в Туймазинском районе Башкирии. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД МВД по РБ.

Автомобиль Hyundai Solaris под управлением 63-летнего местного жителя на большой скорости врезался в «ВАЗ» 99-й модели, который ехал в попутном направлении.

По словам очевидцев, после сильного удара иномарку вынесло на встречную полосу прямиком под грузовик Scania. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.

По уточненным данным, погибший водитель был лишен водительских прав в прошлом году

В целом за минувшие сутки в Башкирии было зафиксировано 11 ДТП, в них погиб один человек и еще 21 получил различные травмы.

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