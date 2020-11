Четверым задержанным в Кармаскалинском районе Башкирии понадобилась помощь медиков

Общественная палата Башкирии приняла от задержанных в Кармаскалах жалобы об избиениях.

Члены Общественной наблюдательной комиссии Башкирии, побывавшие в спецприемники для административно арестованных, встретились с мужчинами, которые были ранее задержаны после конфликта в Кармаскалинском районе Башкирии. По уточненным данным, четверо из 16 задержанных по этому поводу пожаловались на сильные боли в области позвоночника и ребер и заявили, что получили телесные повреждения ия от сотрудников правоохранительных органов в ходе задержания. Члены комиссии рекомендовали вызвать для них бригаду скорой помощи. После медицинского осмотра трое обратившихся с жалобами были направлены в столичное медучреждение для дополнительного обследования. При этом заместитель председателя Общественной палаты РБ Олег Галин отметил, что условия содержания арестованных соблюдаются. Их навещает медицинский работник, все получают передачи от близких. Напомним, спецоперация силовиков в Кармаскалинском районе состоялась 7 ноября. Среди задержанных оказались, в том числе, участники общественной организации «Башкорт», с недавних пор запрещенной на территории России.

