В США женщина почти год прятала в холодильнике тело умершего мужа
15 ноября, 19:00ПроисшествияФото: pxhere.com
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Жительница города Джоплина (штат Миссури, США) была арестована по подозрению в хранении тела умершего супруга в морозильной камере с 2018 года.
Теперь ей грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает 15 ноября газета «Известия»
К правоохранителям обратился знакомый семьи. По его словам, супруг женщины умер в конце декабря 2018 года. После этого она поместила тело мужа в морозильную камеру и начала угрожать расправой в случае разглашения этой информации. Кроме этого, 67- летняя женщина обещала убить медиков, полицейских или пожарных при попытке проникновения в её дом.
По сведениям местных властей, она страдает психическим расстройством, из-за чего может быть опасной для окружающих. При этом у женщины имеется огнестрельное оружие.
Причины смерти её супруга эксперты смогут остановить только после вскрытия его тела.
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