В США женщина почти год прятала в холодильнике тело умершего мужа

К правоохранителям обратился знакомый семьи. По его словам, супруг женщины умер в конце декабря 2018 года. После этого она поместила тело мужа в морозильную камеру и начала угрожать расправой в случае разглашения этой информации. Кроме этого, 67- летняя женщина обещала убить медиков, полицейских или пожарных при попытке проникновения в её дом.