В Петербурге двухнедельный ребенок умер через три дня после смерти матери
15 ноября, 16:17ПроисшествияФото: pxhere.com
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Спустя три дня после смерти молодой матери в Санкт-Петербурге погибла девочка, родившаяся две недели назад.
Причины её смерти ещё выясняются, сообщает 14 ноября Newia.ru.
Тело ребенка без признаков жизни обнаружили в квартире дома, расположенного на набережной Обводного канала. По предварительным данным, признаком насильственной смерти специалисты не обнаружили.
В понедельник, 11 ноября, 21-летняя мать девочки скончалась от перитонита. По некоторым сведениям, отец ребенка, 30-летний местный житель, официально не работает.
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