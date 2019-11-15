В Башкирии в сгоревшем доме был обнаружен погибший мужчина

По информации регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в жилом доме на улице Речной в деревне Конигово Янаульского района республики вчера вечером.

На месте происшествия пожарные установили, что горит обычный небольшой бревенчатый дом. В ходе тушения пожара обнаружили тело 41-летнего мужчины. Причина его смерти в настоящий момент неизвестна.