В Башкирии в сгоревшем доме был обнаружен погибший мужчина
15 ноября, 10:49ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пожар произошел вчера, 14 ноября.
По информации регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в жилом доме на улице Речной в деревне Конигово Янаульского района республики вчера вечером.
На месте происшествия пожарные установили, что горит обычный небольшой бревенчатый дом. В ходе тушения пожара обнаружили тело 41-летнего мужчины. Причина его смерти в настоящий момент неизвестна.
На месте работают дознаватели, устанавливаются также и причины возгорания.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей