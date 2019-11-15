В Башкирии в аварии погибла 8-летняя девочка
15 ноября, 10:17ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по РБ
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В республиканском ГИБДД сообщили об аварии, где скончалась совсем еще маленькая девочка. Семья ехала в Уфу провожать отца малышки на вахту.
По информации госавтоинспекции, столкнование произошло в седьмом часу вечера в Чекмагушевском районе на 34 километре автодороги и Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы.
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Столкновение произошло между попутными автомобилями КамАЗ и «Датсун». Водитель грузовика в столкновении не пострадал, в легковом автомобиле скончалась девочка, ее бабушка отец госпитализированы.
Предварительно установлено, что водитель грузовика пытался развернуться на дороге, но не убедился в безопасности маневра.
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