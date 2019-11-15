В Башкирии в аварии погибла 8-летняя девочка

По информации госавтоинспекции, столкнование произошло в седьмом часу вечера в Чекмагушевском районе на 34 километре автодороги и Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы.

Столкновение произошло между попутными автомобилями КамАЗ и «Датсун». Водитель грузовика в столкновении не пострадал, в легковом автомобиле скончалась девочка, ее бабушка отец госпитализированы.