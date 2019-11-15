В Башкирии сбили насмерть 14-летнюю девочку

В Иглинском районе погибла 13-летняя девочка. По информации госавтоинспекции, она скончалась в результате аварии. Подростка сбил водитель за рулем автомобиля «Шевроле Нива».

Предварительно известно, что ДТП произошло в восьмом часу вечерана пятом километре автодороги Алаторка-Охлебинино. Житель села Алаторки наехал на двух девочек, которые шли в попутном направлении. От сильного удара 13-подросток скончался до приезда медиков, ее подруга обратилась за медицинской помощью.