Следком Башкирии проверит пожар, после которого нашли тело погибшего
15 ноября, 12:36ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МЧС по РБ
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Пожар произошел вчера, 14 ноября, вечером.
В следственном комитете сообщили, что в настоящий момент по факту пожара в Янаульском районе, где было обнаружено тело 41-летнего мужчины, организована доследственная проверка.
По информации следователей, возгорание в доме на улице Речной в деревне Конигово началось в вечернее время, на место происшествия выехали сотрудники МЧС, но хозяин уже был мертв. Напомним, причина его смерти пока что не установлена.
В ведомстве сообщили, что в настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются причины мерти мужчины и возгорания дома. По результатам проверки будетпринято процессуальное решение.
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