Следком Башкирии проверит пожар, после которого нашли тело погибшего

В следственном комитете сообщили, что в настоящий момент по факту пожара в Янаульском районе, где было обнаружено тело 41-летнего мужчины, организована доследственная проверка.

По информации следователей, возгорание в доме на улице Речной в деревне Конигово началось в вечернее время, на место происшествия выехали сотрудники МЧС, но хозяин уже был мертв. Напомним, причина его смерти пока что не установлена.