Приземлившийся в Москве самолет задел другой лайнер

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Самолет из Минска Airbus A320, приземлившись в российской столице, задел другой лайнер, стоявший в это время в аэропорту Шереметьево.
Это произошло 15 ноября, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что Airbus A320 приземлился в аэропорту в 6 часов 47 минут утра. После приземления, во время заруливания на место стоянки, он задел находившийся рядом самолет.
В результате инцидента никто не пострадал. Оба лайнера не получили серьезных повреждений.
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