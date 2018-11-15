Фотофакт: в Уфе 51-й протаранил новенький Porsche

Наблюдаю последствия ДТП с двумя машинами и большим автобусом. ДТП произошло на участке между остановками "Универмаг Уфа" и "Округ Галле".

Участники ДТП - Автобус "Башавтотранса", новенький Porsche ещё без номеров и старенький Hyundai Accent. Кто виновен в аварии, на первый взгляд судить трудно, разберутся специалисты.