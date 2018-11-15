Фотофакт: в Уфе 51-й протаранил новенький Porsche
Сегодня, 10:21ПроисшествияМарат ГареевФото: Марат Гареев/ Mkset.ru
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10.00, между остановками "Универмаг Уфа" и "Округ Галле".
Сюжеты: Уфалогия: Транспорт
Наблюдаю последствия ДТП с двумя машинами и большим автобусом. ДТП произошло на участке между остановками "Универмаг Уфа" и "Округ Галле".
Участники ДТП - Автобус "Башавтотранса", новенький Porsche ещё без номеров и старенький Hyundai Accent. Кто виновен в аварии, на первый взгляд судить трудно, разберутся специалисты.
У Porsce повреждено переднее крыло, у Hyundai вроде дверь и крыло. Автобус большой и сильный - у него повреждений не заметно.
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