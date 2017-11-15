Возле лесных массивов Уфы задержали двух наркодилеров

Оба переданы в руки полиции для дальнейшего разбирательства.

В Уфе на улице Менделеева был замечен подозрительный мужчина, выходящий из лесного массива. Увидев сотрудников патрульной группы, дежурившей рядом, он бросился бежать, сообщили в пресс-службе Росгвардии республики.

Мужчину задержали и при досмотре обнаружили в кармане куртки сверток с неизвестным веществом. Экспертиза определила, что вещество массой 0,678 граммов является наркотическим.

Вечером того же дня около улицы Зорге также был задержан мужчина, выходивший из лесопарковой зоны с 0,189 граммов синтетического наркотика.