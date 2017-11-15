В метро Москвы спасли упавшего на рельсы котенка
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В минувший вторник 14 ноября, на станции метро «Крестьянская застава» в Москве женщина уронила на рельсы котенка.
Как пишет издание Dni.ru, на спасение животного бросились сотрудники полиции и подземки.
В результате, котенка спасли и вернули хозяйке. Никто из-за случившегося не пострадал.
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