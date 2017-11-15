В Башкирии возобновили следствие по убийству Веры Фойкиной

Этому способствовало задержание убийцы молодой девушки, которого стражи порядка нашли в Индии.

В Башкирии возобновлено производство по уголовному делу против 28-летнего жителя Нефтекамска Руслана Саяхова, который обвиняется в убийстве 24-летней уфимки Веры Фойкиной, совершенном почти пять лет назад.

Напомним, шокирующее убийство произошло в 2012 году в Уфе. После вечеринки в ночном клубе в Уфе Руслан Саяхов убил подругу, спрятал тело в чемодан и вывез на автомобиле в Чишминский район. Чтобы избавиться от всех следов, он сжег тело девушки. После этого он улетел на Гоа. Осенью этого года его задержала полиция Индии и передала российским коллегам. Теперь в отношении Саяхова будут проводиться следственные действия.

Как выяснилось недавно, убийца скрывался от следствия в Индии, преподавал там йогу. После задержания мужчина был сначала доставлен в Москву, а оттуда препровожден под конвоем в Уфу.

- Поскольку обвинение предъявлено и мера пресечения избрана местному жителю заочно, то в ближайшее время ему будет объявлено существо обвинения и произведен допрос по обстоятельствам совершенного преступления. Также будут выполнены и другие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили представители следкома.