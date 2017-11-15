В Башкирии горел склад на птицефабрике в Авдоне

Во время пожара на складе не было никого.

Вечером 14 ноября поступила информация о пожаре на складе птицефабрики в селе Авдон Уфимского района, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Загорелся металлический ангар размеров 20ч60 метров. Угрозы распространения пожара не было, в здании не было ни птиц, ни рабочего персонала. Склад был забит картонной упаковкой.

На технологический процесс птицефабрики пожар не повлиял, погибших и пострадавших нет.