В Башкирии горел склад на птицефабрике в Авдоне

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Во время пожара на складе не было никого.
Вечером 14 ноября поступила информация о пожаре на складе птицефабрики в селе Авдон Уфимского района, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Загорелся металлический ангар размеров 20ч60 метров. Угрозы распространения пожара не было, в здании не было ни птиц, ни рабочего персонала. Склад был забит картонной упаковкой.
На технологический процесс птицефабрики пожар не повлиял, погибших и пострадавших нет.
Сейчас устанавливаются причины пожара и сумма причиненного пожара.
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