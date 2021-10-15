В Уфе разыскивается мужчина, подозреваемый в развратных действиях возле школы

В Уфе разыскивается мужчина, подозреваемый в развратных действиях возле школы
В Уфе разыскивается мужчина, подозреваемый в развратных действиях возле школы
Вчера, 16:01ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Мужчину заметил очевидец, со слов которого составили портрет подозреваемого.

Стало известно, что в Уфе около школы № 118 по улице Чернышевского был замечен педофил, который 15 октября совершал развратные действия. Об этом редакции Mkset сообщил информированный источник.

В пресс-службе МВД Башкирии косвенно информацию о розыске преступника подтвердили, однако за полноценным комментарием отправили в региональный Следком, где предоставить комментарий пока не могут.

Отметим, что портрет был составлен со слов очевидца и носит субъективный характер. Характеристики разыскиваемого: худое телосложение, рост 165, примерно 28-33 года. На момент преступления был одет в черную шапку, темно-синюю куртку и светло-синие джинсы.

Фото:mkset.ru

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