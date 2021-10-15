Двое жителей Башкирии погибли после ДТП с лосём

Двое жителей Башкирии погибли после ДТП с лосём
Двое жителей Башкирии погибли после ДТП с лосём
Вчера, 10:48ПроисшествияВалерия ПанаеваФото: Пресс-служба МЧС по РБ.
Авария произошла 15 октября на автодороге Дюртюли-Нефтекамск. Стали известны подробности.

ДТП с лосем произошло в Дюртюлинском районе Башкирии. По данным МЧС республики, на автодороге Дюртюли-Нефтекамск водитель автомобиля "Рено Логан" сбил лося, а затем не справился с управлением и съехал в кювет.

Водителем оказался 58-летний мужчина. Он и его 56-летний пассажир скончались на месте до приезда медиков. Животное также погибло.

Напомним, в июне текущего года жители Абзелиловского района попали в аварию, столкнувшись с лошадью и жеребенком. Ущерб пострадавшим может возместить лишь хозяин животных, но его до сих пор не нашли. Тем временем лошадь несколько дней умирала в кустах у дороги. Источник Mkset из властных структур района, знакомый с данной ситуацией и пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что без грамотного юриста у брата и сестры не получится доказать свою правоту, потому что власти якобы знают владельца лошадей и могут скрывать информацию.

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