Житель Башкирии «заработал» 300 часов обязательных работ за мат в суде
Сегодня, 17:19ПроисшествияМарат ГареевФото: pixabay.com
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Его попросили помолчать, но он не сдержался.
48-летний житель Октябрьского во время рассмотрение в суде своего уголовного дела, видимо, недовольный ходом рассмотрения, выругался матом в адрес одного из участников процесса.
Естественно, получил за это замечание: мол, поаккуратнее там с выражениями. Однако мужчина и во второй раз эмоций не сдержал и получил за это заслуженное наказание: 300 часов обязательных работ за неуважение к суду. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Башкирии.
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