Житель Башкирии «заработал» 300 часов обязательных работ за мат в суде

48-летний житель Октябрьского во время рассмотрение в суде своего уголовного дела, видимо, недовольный ходом рассмотрения, выругался матом в адрес одного из участников процесса.

Естественно, получил за это замечание: мол, поаккуратнее там с выражениями. Однако мужчина и во второй раз эмоций не сдержал и получил за это заслуженное наказание: 300 часов обязательных работ за неуважение к суду. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Башкирии.