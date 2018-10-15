В Уфе на концерте Макса Коржа девушка потеряла сознание

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Причиной состояния стала, вероятнее всего, давка.
14 октября в «Огнях Уфы» прошел концерт Макса Коржа, на котором девушке стало плохо после того, как музыкант прыгнул в толпу со сцены, сообщает «Башньюс».
Во время исполнения одной из своих песен музыкант прыгнул в толпу на зрителей. Он хотел пробраться к фанатам как можно дальше, но после прыжка одной из девушек стало плохо – она потеряла сознание. Девушку вытолкнули на сцену.
Такое состояние скорее всего спровоцировала сильная давка. Через некоторое время девушка пришла в себя, о чем музыкант со сцены сообщил публике.
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