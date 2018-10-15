В Самаре полицейские задержали пьяных футболистов клуба «Крылья Советов»

Один спортсмен был нетрезв, второй находился под воздействием наркотиков. Об этом 15 октября пишет газета «Известия».

В ночь на воскресенье в Самаре сотрудники полиции остановили каршеринговый автомобиль, за рулем которого сидел нетрезвый полузащитник ФК «Крылья Советов» Евгений Башкиров. Вскоре был задержан еще один футболист данного клуба Георгий Тигиев. Мужчина управлял машиной в состоянии наркотического опьянения.

Медицинская экспертиза выявила в крови Евгения Башкирова алкоголь, содержание которого превышало норму в три раза. Георгия Тигиева поймали на употреблении амфетамина. Данное наркотическое вещество внесено в перечень запрещенных по версии Всемирного антидопингового агентства. Таким образом, Тигиева могут отстранить от участия в матчах на два года.

По словам президента ФНЛ и члена исполкома РФС Игоря Ефремова, произошедшее с Башкировым и Тигиевым вызывает у него чувство стыда. О возможном завершении спортсменами карьеры говорить пока рано. Сейчас разбором ситуации заняты сотрудники полиции.

Источники издания сообщают, что инциденты с Башкировым и Тигиевым между собой никак не связаны. Их задержали хоть и в одном городе, но в разное время. Одного ночью, второго — днем. В субботу и воскресенье руководство «Крыльев Советов» предоставило своим футболистам выходные. Каждый спортсмен проводил время по-своему.

После задержания 27-летний Евгений Башкиров сразу признал свою вину. Он сожалеет о случившемся. Одноклубники футболиста отзываются о нем как об образованном, воспитанном, адекватном и вежливом человеке. Они очень удивлены, что их коллега так попался. Башкиров попытался оправдаться тем, что от кафе, где он отдыхал до его дома всего 500 метров. Именно поэтому он не вызвал такси, а решил доехать сам. Скорее всего Башкирова лишат водительских прав на 1,5 года. Не исключено, что он потеряет еще и работу

Георгий Тигиев также лишится водительского удостоверения. Продолжение его карьеры остается под вопросом. Употребление наркотиков может повлечь за собой и уголовное преследование. Дело могут завести если запрещенные препараты у спортсмена найдут при обыске, например, дома.