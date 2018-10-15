В Башкирии за смерть рабочего наказали горно-обогатительный комбинат
Сегодня, 10:39ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Завершено расследование несчастного случая на ОА «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат» в Хайбуллинском районе, сообщили в пресс-службе гострудинспекции республики.
15 сентября во время бурения скважины отслоилась горная масса с кровли выработки. В результате мужчина получил множественные травмы органов грудной клетки и скончался.
Несчастный случай произошел из-за отсутствия контроля за изменениями горнотехнических условий, которые случились во время обуривания глубоких скважин. Это и привело к необеспечению безопасного состояния данной выработки и обрушению горной массы. Виновные привлечены к ответственности.
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