В Башкирии сбежавший из тюрьмы мужчина снова пойдет под суд

Молодой человек отбывал наказание за кражи и угон автомобилей в УПК ИК-13. В феврале 2018 года он сбежал из колонии и уехал на попутном транспорте к знакомому в Благовещенск. Сотрудники службы исполнения наказания задержали парня той же ночью.