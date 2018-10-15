В Башкирии сбежавший из тюрьмы мужчина снова пойдет под суд
Сегодня, 13:22ПроисшествияРустэм Башкирцев
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По статье «Побег из места лишения свободы» обвиняется 21-летний житель Янаула, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Молодой человек отбывал наказание за кражи и угон автомобилей в УПК ИК-13. В феврале 2018 года он сбежал из колонии и уехал на попутном транспорте к знакомому в Благовещенск. Сотрудники службы исполнения наказания задержали парня той же ночью.
Подсудимый признал свою вину полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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