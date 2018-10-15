В Башкирии с бывшей чиновницы взыскали 1,4 миллионов рублей
Сегодня, 17:25ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Женщина провела махинации с недвижимостью на чуть более низкую сумму.
Салаватский городской суд взыскал с бывшей сотрудницы администрации ущерб от мошенничества, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В 2016 году женщина оформила в собственность своего отчима земельный участок площадью 16,8 соток в поселке Спутник-Юлдашево. В качестве подтверждения прав на землю она предоставила отчиму государственный акт от 1991 года, который на самом деле городской администрацией не выдавался.
Далее бывшая чиновница перепродала участок за 1,3 миллионов рублей.
Прокурор обратился в суд с требованием возместить рыночную стоимость участка. Суд взыскал с бывшей чиновницы 1,4 миллионов рублей.
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