В Башкирии с бывшей чиновницы взыскали 1,4 миллионов рублей

В 2016 году женщина оформила в собственность своего отчима земельный участок площадью 16,8 соток в поселке Спутник-Юлдашево. В качестве подтверждения прав на землю она предоставила отчиму государственный акт от 1991 года, который на самом деле городской администрацией не выдавался.