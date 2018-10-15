В Башкирии осудили террористическую группу

В 2016 году возбудили уголовные дела о незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств, приготовлении к террористическому акту, участие в деятельности международной террористической организации, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В апреле 2016 года был установлен и задержан 35-летний уфимец, подозреваемый в изготовлении взрывных устройств. Мужчина проживал в садовом товариществе, изготовил взрывное устройство, используя химические соединения и боеприпасы промышленного производства. В садовом доме обнаружили и изъяли компоненты, пригодные для изготовления самодельного взрывного устройства и ручная граната. Один из компонентов из-за опасности транспортировки саперы уничтожили на месте.

Чуть позже в Самаре установили и задержали 35-летнего сообщника уфимца, у которого изъяли автомат и боеприпасы. Кроме того, в террористической деятельности была замешана 63-летняя жительница Уфимского района. Женщина вербовала и корректировала действия мужчин и выделяла им деньги. Изъята компьютерная техника, карты-памяти и тексты экстремистской направленности.

На время следствия двух обвиняемых арестовали.