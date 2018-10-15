Следователи: Башкирских заключенных обделяли в питании
Сегодня, 17:46ПроисшествияМарат ГареевФото: pixabay.com
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Возбуждено уголовное дело за мошенничество.
О том, что следователи республиканского Следкома возбудили уголовное дело по статье за мошенничество в отношении должностных лиц республиканского УФСИН, сообщило издание «КоммерсантЪ-Башкортостан».
По данным издания, речь идет о перечислении денег поставщикам за продукты питания, которые фактически не поступали. Продукты должны были поступать в СИЗО-1. В итоге следователи возбудили уголовное дело по статье за мошенничество. По версии следователей, предварительный ущерб составил порядка 1 миллиона рублей.
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