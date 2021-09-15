Задержанный по делу об отравлении семьи арбузом не признает свою вину

Задержанный по делу об отравлении семьи арбузом не признает свою вину
Задержанный по делу об отравлении семьи арбузом не признает свою вину
Вчера, 21:57ПроисшествияФото: pxhere.com
Дезинсектора Антона Котова, которого правоохранители задержали в ходе расследования дела об отравлении семьи арбузом, поместили в ИВС на Петровке.

Задержанного посетили представители ОНК. Он сказал им, что ни в чем не виновен. Корреспонденты информационного издания RT пишут об этом со ссылкой на заявление члена комиссии Георгия Иванова.

По словам Антона Котова, должность дезинсектора он занимает в течение последних шести месяцев. Ранее задержанный работал водителем-экспедитором.

Георгий Иванов сообщил журналистам о том, что задержанный находится в двухместной камере. Жалоб у него нет ни на условия содержания, ни на состояние здоровья. По словам самого Котова, к уголовной ответственности ранее его не привлекали.

Антону Котову инкриминируют оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. Речь идет о третьей части статьи 238 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде тюремного срока до 10 лет.

Ранее появилась информация о том, что Роспотребнадзор обнаружил вещество для дезинсекции в арбузах из квартиры дома на улице Совхозная. В ней жили люди, погибшие от отравления.

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