В Башкирии по факту смерти подростка в пожаре возбуждено уголовное дело

Стало известно, что по факту смерти 15-летнего ребенка в пожаре в Учалинском районе Башкирии было возбуждено уголовное дело по части 1 стати 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщили Следственном комитете региона.
Известно, что после тушения пожара в руинах сгоревшего дома было обнаружено тело подростка с признаками термического воздействия и обгорания мягких тканей. Теперь проводится комплекс судебных экспертиз для выяснения обстоятельств и причин трагедии.
Напомним, что возгорание произошло 15 сентября около двух часов ночи в деревне Старобайрамгулово Учалинского района.
Отметим, что в Башкирии за последний месяц было возбуждено аналогичное уголовное дело по факту смерти уже четырехлетнего ребенка в пожаре. Трагедия произошла в Салавате в многоквартирном доме. Известно, что после пожара в больницу были доставлены дети в возрасте 4-х и 17-ти лет с признаками отравления продуктами горения, к сожалению, младший ребенок скончался.