В Уфе 17-летняя девушка после ссоры утопила сестренку в тазу с водой

По предварительным данным, сестры поссорились, как это часто бывает в семье, из-за того, что младшая расшалилась и слишком шумела. В итоге старшая, которая не могла никак сосредоточиться и сделать уроки, схватила младшую и поволокла в баню, а там три раза окунула ее головой в таз с водой и ушла.