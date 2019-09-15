В Уфе 17-летняя девушка после ссоры утопила сестренку в тазу с водой
Судя по предварительным данным, старшая сестра действовала в состоянии сильной истерики.
Семейная трагедия случилась в городе Салавате в пятницу, 13 сентября. Подробности сообщаются на сайте следкома
По предварительным данным, сестры поссорились, как это часто бывает в семье, из-за того, что младшая расшалилась и слишком шумела. В итоге старшая, которая не могла никак сосредоточиться и сделать уроки, схватила младшую и поволокла в баню, а там три раза окунула ее головой в таз с водой и ушла.
Видимо, вода попала девочке в дыхательное горло, и она захлебнулась. Когда старшая сестра вернулась в баню, чтобы проверить, почему оттуда не выходит младшая, та уже была мертва.
Полицейские нашли на голове погибшей девочки гематому. Назначена судмедэкспертиза. Опрашиваются близкие семьи.
Старшая сестра задержана и дает показания, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.