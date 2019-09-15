В Башкирии ищут убийцу, который зарубил двух женщин и пощадил младенца

Сегодня, 15 сентября, стало известно о жестоком убийстве двух женщин, происшедшем в деревне Шигайкулбаш в Буздякском районе Башкирии нынешней ночью. Подробности сообщил портал UfacityNews.ru со ссылкой на местную жительницу.

По уточненным данным, убиты 35-летняя женщина и ее пожилая мать, остался в живых восьмимесячны малыш, которого убийца не тронул.

Известно, что сотрудники полиции тщательно обыскали окрестности и обнаружили неподалеку от дома погибших женщин бутылку водки колбасу и топор. Местные жители вспомнили, что накануне к погибшим приезжал отец уцелевшего ребенка, который расстался с его матерью недавно. Следствие должно выяснить. Имеет ли он отношение к двойному убийству.