В Башкирии ищут убийцу, который зарубил двух женщин и пощадил младенца
Неподалеку от дома, где произошла трагедия, были найдены бутылка водки, колбаса и топор.
Сегодня, 15 сентября, стало известно о жестоком убийстве двух женщин, происшедшем в деревне Шигайкулбаш в Буздякском районе Башкирии нынешней ночью. Подробности сообщил портал UfacityNews.ru со ссылкой на местную жительницу.
По уточненным данным, убиты 35-летняя женщина и ее пожилая мать, остался в живых восьмимесячны малыш, которого убийца не тронул.
Известно, что сотрудники полиции тщательно обыскали окрестности и обнаружили неподалеку от дома погибших женщин бутылку водки колбасу и топор. Местные жители вспомнили, что накануне к погибшим приезжал отец уцелевшего ребенка, который расстался с его матерью недавно. Следствие должно выяснить. Имеет ли он отношение к двойному убийству.
Поскольку родственников у женщин нет, вероятно, малыш отправится в дом ребенка.