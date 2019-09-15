Следком: задержана 17-летняя жительница Башкирии, убившая расшалившуюся сестренку

По предварительным данным, младшая сестренка не в меру расшалилась и стала отвлекать старшую сестру от приготовления уроков. Та разозлилась и решила проучить малышню. Она схватила ее за руку и поволокла в баню, а там три раза окунула в таз с водой. Затем старшая девочка ушла из бани. А когда через некоторое врем вернулась обратно, выяснилось, что младшая сестра уже мертва.