Следком: задержана 17-летняя жительница Башкирии, убившая расшалившуюся сестренку
Девочки поссорились в отсутствие родителей из-за того, что младшая мешала делать уроки старшей.
Следователи взяли показания у 17-летней жительницы Салавата, которая в порыве гнева утопила в тазу с водой свою семилетнюю сестренку.
Напомним, несчастье произошло 13 сентября в одном из частных хозяйств города Салавата.
По предварительным данным, младшая сестренка не в меру расшалилась и стала отвлекать старшую сестру от приготовления уроков. Та разозлилась и решила проучить малышню. Она схватила ее за руку и поволокла в баню, а там три раза окунула в таз с водой. Затем старшая девочка ушла из бани. А когда через некоторое врем вернулась обратно, выяснилось, что младшая сестра уже мертва.
Как сообщили в следкоме, по данному делу назначена судмедэкспертиза, оперативники и следователи опрашивают родственников и соседей погибшего ребенка.
На днях должен решиться вопрос о том, будет ли старшая сестра находиться под арестом либо ее освободят под домашний арест.