На въезде в Уфу столкнулись четыре автомобиля, образовалась гигантская пробка
Вчера, 21:18ПроисшествияТатьяна МайороваФото: скриншот видео./ Вести-Башкортостан
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ДТП произошло возле выезда от магазина ИКЕА.
Сегодня, 15 сентября, примерно в шесть часов вечера на въезде в Уфу со стороны аэропорта образовалась гигантская пробка.
Как оказалось, причиной тому стало массовое ДТП с участием трех автомобилей. Подробности сообщили «Вести-Башкортостан».
По уточненным данным, неподалеку от магазина ИКЕА столкнулись сразу четыре автомобиля. На место происшествия выезжали медики и полиция.
Обстоятельства происшедшего выясняются.
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