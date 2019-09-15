На въезде в Уфу столкнулись четыре автомобиля, образовалась гигантская пробка

Сегодня, 15 сентября, примерно в шесть часов вечера на въезде в Уфу со стороны аэропорта образовалась гигантская пробка.

Как оказалось, причиной тому стало массовое ДТП с участием трех автомобилей. Подробности сообщили «Вести-Башкортостан».

По уточненным данным, неподалеку от магазина ИКЕА столкнулись сразу четыре автомобиля. На место происшествия выезжали медики и полиция.